Pacific Oil Co Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Gravity Cos wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Die Kommentare und Wortmeldungen der Anleger befassten sich hauptsächlich mit neutralen Themen rund um den Wert, was zu der Einstufung "Neutral" der Anleger-Stimmung führte.

Auch die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab ein neutrales Bild. Insgesamt gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert.

In technischer Hinsicht ist die Gravity Cos mit einem Kurs von 0,115 USD inzwischen +4,55 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich ebenfalls auf +4,55 Prozent beläuft.

Der Relative Strength-Index ordnet die Gravity Cos-Aktie ebenfalls als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 25, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 52,27 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.