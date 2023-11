Pacific Millennium Packagingration Aktie: War die Aufregung umsonst?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pacific Millennium Packaging liegt derzeit bei 104, was bedeutet, dass die Börse 104,64 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 105 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt im Bereich "Behälter & Verpackung", der derzeit bei 51 liegt. Aufgrund dieses überhöhten Wertes wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 6,32 HKD, was auch dem aktuellen Kurs entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt 0 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 6,31 HKD, was einem Abstand von +0,16 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Pacific Millennium Packaging liegt bei 33,33, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 33 und führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Pacific Millennium Packaging wird als neutral eingeschätzt, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Neutral" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.