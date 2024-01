Pacific Millennium Packagingration Aktie: So schnell kann es gehen

Die Dividendenrendite von Pacific Millennium Packaging liegt derzeit bei 1,27 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,94 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 101, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 43,09 eine Überbewertung von ca. 137 Prozent darstellt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pacific Millennium Packaging liegt bei 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 54 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Pacific Millennium Packaging eine Performance von 5,22 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 5,06 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Outperformance von +0,16 Prozent im Branchenvergleich und einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.