Pacific Millennium Packagingration Aktie: Keine Angst!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pacific Millennium Packaging liegt mit 104,64 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Behälter & Verpackung". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie vergleichsweise teuer ist und daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie eine Rendite von 5,05 Prozent erzielt, was über 13 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch die mittlere Rendite in der "Behälter & Verpackung"-Branche von -7,57 Prozent wurde mit einer Rendite von 12,61 Prozent deutlich übertroffen. Deshalb erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pacific Millennium Packaging-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,32 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 6,3 HKD eine Abweichung von -0,32 Prozent darstellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt mit einem letzten Schlusskurs von 6,31 HKD eine Abweichung von -0,16 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Aktie von Pacific Millennium Packaging war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.