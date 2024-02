Pacific Metals Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Pacific Metals Co":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Pacific Metals. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 55,15 Punkte, was bedeutet, dass Pacific Metals momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 42,84 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator und auch bei Pacific Metals war die Aktie in den sozialen Medien Gegenstand von Diskussionen. Dabei überwogen vor allem negative Meinungen, aber in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt vermehrt mit positiven Themen rund um Pacific Metals, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Pacific Metals aktuell auf 1364,32 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 1347 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,27 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite hat der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 1192,35 JPY, was einer Distanz von +12,97 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen rund um das Unternehmen haben ebenfalls zugenommen, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Pacific Metals-Aktie daher ein "Gut"-Rating.