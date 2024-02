Pacific Metals Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Pacific Metals Co":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Pacific Metals in den sozialen Medien. Es gab keinen deutlichen Anstieg von übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Pacific Metals wurde in etwa so viel diskutiert wie normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Pacific Metals beträgt der RSI7 aktuell 54,59 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,72, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinausläuft. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 1359,4 JPY für die Pacific Metals-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1367 JPY (+0,56 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 1208,11 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+13,15 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage der kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Pacific Metals also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Pacific Metals eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Pacific Metals daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt bekommt das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.