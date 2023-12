Pacific Legend Aktie: Lieber beobachten als handeln

Bei Pacific Legend gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Die Analyse basiert auf der Meinung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Da keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurden, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch hinsichtlich der Stärke der Diskussion und der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Pacific Legend mit 0 Prozent 5,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.

Die Anleger-Stimmung bei Pacific Legend in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder besonders positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, weshalb die Einschätzung insgesamt auf "Neutral" festgelegt wird.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des aktuellen Kurses von -51,95 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich nur eine Abweichung von -1,5 Prozent, weshalb die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.