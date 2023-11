Pacific Industrial Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Pacific Industrial diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Pacific Industrial, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Pacific Industrial derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1287,97 JPY, womit der Kurs der Aktie (1373 JPY) um +6,6 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1406,4 JPY, was einer Abweichung von -2,37 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich damit das Rating "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz als Maßstab für die Stimmung rund um Aktien wurde die Pacific Industrial auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität hin untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Pacific Industrial weist kaum Änderungen auf und entspricht somit ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Das langfristige Stimmungsbild erhält daher die Note "Neutral".

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) als Indikator aus der technischen Analyse herangezogen, um zu beurteilen, ob die Pacific Industrial-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 72,28 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 45,21, was darauf hinweist, dass Pacific Industrial weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.