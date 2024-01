Pacific Industrial Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Einschätzung einer Aktie beinhaltet nicht nur harte Faktoren, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In Bezug auf Pacific Industrial zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den vergangenen Monaten die übliche Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen ebenfalls neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine neutrale Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Pacific Industrial liegt bei 20 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und zu einer positiven Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher eine neutrale Bewertung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pacific Industrial-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1309,35 JPY liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer neutralen Einschätzung.

Insgesamt erhält die Pacific Industrial-Aktie in Bezug auf Sentiment, Anleger-Stimmung, RSI und technische Analyse eine neutrale Bewertung.