Samko Timber Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Aktienkurs von Samko Timber hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -69,92 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um -9,35 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Samko Timber im Branchenvergleich um -60,58 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,35 Prozent im letzten Jahr, und Samko Timber lag 60,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Rahmen der technischen Analyse wird auch der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen aufzeichnet. Der RSI-Wert für Samko Timber liegt aktuell bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie ebenfalls weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Samko Timber weist ein KGV von 43,01 auf, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 18,81. Dies entspricht einer Überbewertung um 129 Prozent, weshalb der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Samko Timber im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Papier & Forstprodukte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 9,18 Prozentpunkte weniger als die üblichen 9,18 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und zur Einstufung als "Schlecht".