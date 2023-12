Pacific Industrial Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse für Aktien. Er misst das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert der Pacific Industrial-Aktie liegt aktuell bei 70,3, was auf eine Überkaufsituation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 58, was bedeutet, dass die Aktie als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Pacific Industrial-Aktie daher mit "Schlecht" bewertet, basierend auf dem RSI.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung und Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Pacific Industrial wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung beträgt -0,26 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Pacific Industrial-Aktie daher ein "Neutral"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Pacific Industrial-Aktie wider. Die Meinungen sind überwiegend neutral, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Pacific Industrial bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.