Pacific Imperial Mines im Check!

Der Aktienkurs von Pacific Imperial Mines hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der "Materialien"-Branche um 39 Prozent niedriger liegt. Die gesamte Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -11,09 Prozent, wobei Pacific Imperial Mines mit einer Rendite von 38,91 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Pacific Imperial Mines mit 0,015 CAD derzeit 25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie ebenfalls mit einer Distanz von -50 Prozent zum GD200 im "Schlecht"-Bereich. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Das Stimmungsbild und der Buzz um Pacific Imperial Mines haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Anzahl der Diskussionen und die Stärke der Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls keine auffälligen Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Diskussionen in sozialen Medien spiegeln eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um Pacific Imperial Mines wider, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Pacific Imperial Mines bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.