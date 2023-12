Pacific Imperial Mines Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Aktie von Pacific Imperial Mines weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent, was 39,02 Prozent unter dem Durchschnitt (-10,98 Prozent) des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt ebenfalls -10,98 Prozent, wobei Pacific Imperial Mines aktuell 39,02 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Pacific Imperial Mines festgestellt werden. Daher erhält die Aktie hierfür eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Pacific Imperial Mines anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 60), weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Pacific Imperial Mines somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.