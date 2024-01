Pacific Imperial Mines Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Aktie von Pacific Imperial Mines bietet derzeit keine Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Metallen und Bergbau. Investoren könnten einen niedrigeren Ertrag von 3,66 Prozentpunkten erzielen. Die Dividenden des Unternehmens werden daher als niedrig bewertet, was auf eine schlechte Ausschüttungspolitik hinweist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pacific Imperial Mines-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,03 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,01 CAD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -66,67 Prozent und führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,02 CAD über dem aktuellen Kurs (0,01 CAD), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit eine negative Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Pacific Imperial Mines wird als neutral eingestuft, basierend auf der Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Die Nutzer haben in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen diskutiert, was zu der neutralen Einstufung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was 39,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,33 Prozent, und Pacific Imperial Mines liegt aktuell 39,67 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.