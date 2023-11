Pacific Imperial Mines Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pacific Imperial Mines-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass die Pacific Imperial Mines-Aktie überkauft ist, und daher eine abweichende "Schlecht"-Einstufung erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Pacific Imperial Mines-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 25 Prozent erzielt, was 35,7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Aktie sogar um 35,7 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Pacific Imperial Mines-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 3,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Pacific Imperial Mines-Aktie ist insgesamt neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.