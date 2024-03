Pacific Edge Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die technische Analyse der Pacific Edge-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,1 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,081 AUD liegt, was einer Abweichung von 19 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,09 AUD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pacific Edge liegt bei 88,89, was als überkauft gilt und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 75, was ebenfalls als überkauft gilt und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen eine überwiegend neutrale Einschätzung und Stimmung rund um die Pacific Edge-Aktie. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie von Pacific Edge. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Zusammenfassend wird die Aktie von Pacific Edge bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.