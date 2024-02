Pacific Edge Aktie: Der absolute Knall!

Die technische Analyse der Pacific Edge zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,12 AUD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 0,081 AUD beträgt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -32,5 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,09 AUD, was einen Abstand von -10 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" in Bezug auf die technische Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Pacific Edge in den sozialen Medien und Diskussionsforen wird als insgesamt neutral bewertet. In den letzten zwei Wochen wurden sowohl positive als auch negative Themen diskutiert, doch in den letzten ein bis zwei Tagen standen keine bedeutenden Themen im Fokus. Daher wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Pacific Edge-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pacific Edge liegt bei 94,12, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25 von 71 deutet auf eine überkaufte Situation hin. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen, dass die Pacific Edge-Aktie derzeit eher schlecht abschneidet und die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in Zukunft entwickeln wird.