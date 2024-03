Pacific Edge Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Pacific Edge-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,1 AUD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,087 AUD erreicht, was einem Rückgang von 13 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,09 AUD, was einem ähnlichen Wert wie der letzte Schlusskurs (-3,33 Prozent) entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt wird die Pacific Edge-Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen zu Pacific Edge in sozialen Medien abgegeben. Die Diskussionen und Kommentare in diesem Zeitraum lassen daher die Einstufung "Neutral" zu. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Pacific Edge wurden über einen längeren Zeitraum untersucht. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (53,33 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (50 Punkte) deuten darauf hin, dass Pacific Edge als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Pacific Edge-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysepunkten.