Pacific Edge Aktie: Pleite oder Chance?

Die technische Analyse von Pacific Edge zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,13 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,088 AUD liegt, was einer Abweichung von -32,31 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,09 AUD, was einer Abweichung von -2,22 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz zeigen kaum Veränderungen in der Internet-Kommunikation für Pacific Edge, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt zudem, dass die Pacific Edge aktuell mit dem Wert 92,86 im Relative Strength-Index überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich für die Aktie ein Wert von 66, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

