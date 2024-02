Pacific Current Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Pacific Current war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Analyse von Social Media Diskussionen gab es insgesamt drei positive und zwei negative Tage. An drei Tagen war keine klare Tendenz erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Daher erhält Pacific Current von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob die Aktie von Pacific Current derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 41,32 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 33,6 Punkten ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Somit wird Pacific Current insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Pacific Current mit 10,12 AUD derzeit +11,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +13,96 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht positiv bewertet.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger und Nutzer im Internet wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine starke Aktivität, was zu einer positiven Langzeit-Stimmungsbewertung führt. Jedoch gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird Pacific Current daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes mit "Gut" bewertet.