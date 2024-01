Pacific Century Regional Developments Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die technische Analyse der Pacific Century Regional Developments-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,32 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,295 SGD liegt, was einem Unterschied von -7,81 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte die Pacific Century Regional Developments-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,45 Prozent, was 14,46 Prozent unter dem Durchschnitt der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche und 15,16 Prozent unter dem Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung aufgrund eines RSI von 66,67 und einem RSI25 von 46,43.

Die Anleger-Stimmung wird von den privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.