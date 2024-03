Pacific Century Regional Developments Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pacific Century Regional Developments liegt mit einem Wert von 1,3 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche von 14 liegt der genaue Abstand bei 91 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV könnte die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Pacific Century Regional Developments mit einer Ausschüttung von 3,16 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,66 % für "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Die Differenz beträgt hierbei 2,5 Prozentpunkte, was zu einer momentanen Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" verzeichnet Pacific Century Regional Developments eine Rendite von -13,62 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche weist eine mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate von -4,33 Prozent auf. Auch hier liegt Pacific Century Regional Developments mit -9,29 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Pacific Century Regional Developments ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen beiden Wochen. Es wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.