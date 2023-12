Pacific Booker Minerals Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Aktienkurs von Pacific Booker Minerals hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,47 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -16 Prozent für Pacific Booker Minerals entspricht. Im "Materialien"-Sektor betrug die mittlere Rendite -11,47 Prozent, und Pacific Booker Minerals lag 16 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Pacific Booker Minerals mit 0 Prozent 3,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Pacific Booker Minerals von 0,58 CAD mit -13,43 Prozent Abstand vom GD200 (0,67 CAD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,72 CAD. Dies bedeutet einen Abstand von -19,44 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Pacific Booker Minerals-Aktie als "Schlecht" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pacific Booker Minerals-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage aktuell bei 81 liegt. Daraus ergibt sich ein "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und liefert eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist Pacific Booker Minerals weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Pacific Booker Minerals.