Pacific Biosciences of California Aktie: Das wird nichts mehr!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pacific Biosciences Of California liegt derzeit bei 362. Das bedeutet, dass die Börse 362,56 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Überbewertung um 169 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" momentan bei 134 liegt. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann auch Auswirkungen auf Aktienkurse haben. Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Pacific Biosciences Of California auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass sie neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Pacific Biosciences Of California im letzten Jahr eine Rendite von -41,71 Prozent erzielt, was 41,74 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" liegt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von -3,41 Prozent um 38,3 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 4 Kaufempfehlungen, 3 neutrale Empfehlungen und keine schlechten Empfehlungen für Pacific Biosciences Of California ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 13,25 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 212,5 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.