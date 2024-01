Pacific Biosciences of California Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Aktienkurs von Pacific Biosciences Of California hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,61 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite jedoch 6,33 Prozent unter dem Durchschnitt von 24,94 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt 20,13 Prozent, und Pacific Biosciences Of California liegt aktuell 1,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Pacific Biosciences Of California derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 10,51 USD, während der Kurs der Aktie bei 7,66 USD liegt, was einer Abweichung von -27,12 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 8,34 USD zeigt eine Abweichung von -8,15 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pacific Biosciences Of California bei 362, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 105,03 als überbewertet eingestuft wird und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pacific Biosciences Of California-Aktie hat einen Wert von 83, was auf eine Überbewertung hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 54,31, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Pacific Biosciences Of California.