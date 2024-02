Pacific Biosciences of California Aktie: So kann man sich irren!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pacific Biosciences Of California liegt derzeit bei 362,56 und übersteigt damit den Branchendurchschnitt um 258 Prozent (Branche: Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen mit einem Durchschnitt von 101). Diese Überbewertung führt dazu, dass das Unternehmen auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Pacific Biosciences Of California-Aktie aktuell unter dem 50- und 200-Tages-Durchschnitt liegt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 9,99 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,67 USD liegt, was einer Abweichung von -33,23 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 7,92 USD liegt über dem letzten Schlusskurs von 6,67 USD, was einer Abweichung von -15,78 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Pacific Biosciences Of California-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 47,31 bzw. 59,36 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien signalisieren überwiegend positive Meinungen und Stimmungen rund um die Aktie von Pacific Biosciences Of California in den vergangenen Wochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Zusammenfassend ist die Aktie von Pacific Biosciences Of California derzeit aus fundamentaler Sicht überbewertet und erhält auch auf technischer Ebene sowie in Bezug auf die Anlegerstimmung überwiegend negative Bewertungen.