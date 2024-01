Pacific Biosciences of California Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Aktie der Pacific Biosciences Of California wird von Analysten langfristig als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 9 Bewertungen sind 5 positiv, 4 neutral und keine negativ. Im Vergleich dazu wurden im letzten Monat 1 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 13,2 USD, was einer potenziellen Performance von 37,64 Prozent entspricht.

In fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 362,56 sehr hoch im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" (104,88), was auf eine Unterbewertung hinweist.

Im Vergleich zur Branche und zum Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie von Pacific Biosciences Of California in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -7,35 Prozent bzw. 4,65 Prozent gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Aktie, die von den Analysten als "Gut" und "Neutral" eingestuft wird, während die fundamentale Analyse und der Branchenvergleich eher auf eine Unterbewertung und Underperformance hinweisen. Die Anleger-Stimmung hingegen ist positiv, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.