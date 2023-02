Pacific Biosciences of California Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Pacific Biosciences Of California weist am 17.02.2023, 17:18 Uhr einen Kurs von 10.26 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" geführt.

Die Aussichten für Pacific Biosciences Of California haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Pacific Biosciences Of California ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Pacific Biosciences Of California-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 58,62, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,29, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Pacific Biosciences Of California-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Pacific Biosciences Of California-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 13 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 20,37 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (10,8 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Pacific Biosciences Of California somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 362,56 liegt Pacific Biosciences Of California über dem Branchendurchschnitt (437 Prozent). Die Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" weist einen Wert von 67,57 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.