Pacific Bay Minerals Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse von Pacific Bay Minerals-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der langfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,05 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,03 CAD liegt, was einer Abweichung von 40 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 0,03 CAD, was gleich dem letzten Schlusskurs ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pacific Bay Minerals-Aktie auf dem 7-Tage-RSI überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf der anderen Seite ist der RSI25 neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stimmungsänderung in diesem Zeitraum ist minimal und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes.

Schließlich weist die Dividendenrendite von 0 Prozent darauf hin, dass die Aktie eher ein unrentables Investment ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zur Branchendurchschnittsdividendenrendite von 3,57 Prozent liegt Pacific Bay Minerals 3,57 Prozent darunter.

Insgesamt wird die Pacific Bay Minerals-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments mit einer "Neutral"- bis "Schlecht"-Bewertung versehen.