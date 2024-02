Pacific Bay Minerals Aktie: Immer langsam!

Pacific Bay Minerals zahlt im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus. Dies sind 3,5 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 3,5 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Einstufung der Dividende als "Schlecht" bewertet.

Die Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Diskussionen rund um Pacific Bay Minerals waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird herangezogen, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen und 25 Tagen beträgt jeweils 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Pacific Bay Minerals. Die Intensität der Diskussionen zu der Aktie war im normalen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Pacific Bay Minerals aufgrund der Dividende, der Stimmung auf den sozialen Plattformen und des RSI mit einem Rating "Neutral" bewertet.