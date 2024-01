Pacific Bay Minerals Aktie: Grund zur Freude?

Der Aktienkurs von Pacific Bay Minerals hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,36 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,52 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Pacific Bay Minerals im Branchenvergleich um -25,84 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -10,52 Prozent, und Pacific Bay Minerals lag 25,84 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende hat Pacific Bay Minerals derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent. Dies führt zu einer Unterbewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,04 CAD von Pacific Bay Minerals nun +33,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf der anderen Seite lautet die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -20 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Pacific Bay Minerals daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.