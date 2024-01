Pacific Basin Shipping Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Pacific Basin Ship":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Pacific Basin Shipping in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Pacific Basin Shipping wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Unsere Analysten haben die Stimmung in Bezug auf Pacific Basin Shipping auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Pacific Basin Shipping aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Marine) wird Pacific Basin Shipping als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,75 gehandelt, was einem Abstand von 66 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 13,98 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -0,45 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Pacific Basin Shipping damit 4,32 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Marine" beträgt 1,86 Prozent, und Pacific Basin Shipping liegt aktuell 2,31 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.