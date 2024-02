Pacific Basin Shipping Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Pacific Basin Ship":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Pacific Basin Shipping herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 bei 64,52 Punkten, was darauf hinweist, dass Pacific Basin Shipping weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,2, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser auf 2,35 HKD, während die Aktie selbst bei 2,11 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -10,21 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 liegt bei 2,39 HKD und die Aktie weist einen Abstand von -11,72 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Pacific Basin Shipping somit die Gesamtnote "Schlecht" in der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf Pacific Basin Shipping. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ist Pacific Basin Shipping im Vergleich zum Branchendurchschnitt Marine (7,87 %) mit einer Dividende von 9,07 % höher zu bewerten, was zu einer Einstufung "Gut" führt, da die Differenz 1,2 Prozentpunkte beträgt.