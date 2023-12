Pacific Basin Shipping Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Pacific Basin Shipping Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, die das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der Relative Strength Index (RSI) wurde auf 58,33 berechnet, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

In Bezug auf Dividenden weist die Pacific Basin Shipping gegenüber dem Branchendurchschnitt in der Marinebranche eine Dividendenrendite von 10,54 % auf, was 2,2 Prozentpunkte über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Einstufung als "Gut".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Pacific Basin Shipping nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 4,75 liegt der Wert 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 13,87 und erhält daher die Einstufung "Gut".

Im Hinblick auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von 2,57 HKD der Pacific Basin Shipping Aktie um +9,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was eine positive kurzfristige Einschätzung ergibt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +3,21 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.