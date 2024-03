Pacific Basin Shipping Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Pacific Basin Shipping hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Pacific Basin Shipping um mehr als 8 Prozent höher, bei 0,74 Prozent. Selbst im Vergleich zur "Marine"-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,9 Prozent verzeichnet, liegt Pacific Basin Shipping mit 4,64 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich Pacific Basin Shipping ebenfalls positiv. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 4,93 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 13 in der "Marine"-Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und daher auch in fundamentalen Kriterien ein "Gut" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pacific Basin Shipping liegt bei 31,25, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 38 eine Situation, die als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Abschließend zeigt die technische Analyse, dass die Pacific Basin Shipping mit einem Kurs von 2,44 HKD aktuell +4,72 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" vergeben, da die Distanz zum GD200 sich auf +5,17 Prozent beläuft. Insgesamt kann die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt werden.