Pacific Basin Shipping Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die technische Analyse von Pacific Basin Shipping-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,49 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 2,64 HKD liegt, was einer Abweichung von +6,02 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich beim 50-Tage-Durchschnitt, wo der letzte Schlusskurs von 2,64 HKD um +12,34 Prozent über dem Durchschnitt von 2,35 HKD liegt. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Pacific Basin Shipping somit eine positive Bewertung.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 4 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist im Vergleich zur Branche. Die Dividendenrendite beträgt 10,54 Prozent, was 2,34 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und somit positiv bewertet wird.

Im Vergleich zur Branche hat die Pacific Basin Shipping-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -1,73 Prozent gezeigt, während der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von -4,98 Prozent erzielte. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält Pacific Basin Shipping also positive Bewertungen aufgrund der trendfolgenden Indikatoren, des KGV und der Dividendenrendite.