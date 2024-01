Pacific Basin Shipping Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Pacific Basin Ship":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Preisgünstigkeit. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV, aber Pacific Basin Shipping weist mit einem Wert von 4,75 ein niedrigeres KGV als der Branchendurchschnitt auf. Der Durchschnitt der Branche "Marine" liegt bei 13, und somit beträgt der Abstand aktuell 66 Prozent. Aufgrund des niedrigeren KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Pacific Basin Shipping im Vergleich zur Branche Marine eine Rendite von 10,54 % aus, was 2,3 Prozentpunkte höher ist als der Durchschnitt von 8,24 %. Dies führt zu einer positiven Einstufung auf Basis der Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Pacific Basin Shipping derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 2,49 HKD, während der Kurs der Aktie (2,57 HKD) um +3,21 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 2,34 HKD, was einer Abweichung von +9,83 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Gut"-Wert.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.