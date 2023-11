Pacific Alliance Bank Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Anleger-Stimmung bei Pacific Alliance Bank ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigen in den letzten 30 Tagen keine signifikante Tendenz, weshalb auch dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionen über das Unternehmen haben sich nicht wesentlich von der üblichen Intensität unterschieden, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Pacific Alliance Bank-Aktie beträgt 25,17 für sieben Tage und 25,17 für 25 Tage, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt ebenfalls eine positive Bewertung. Der GD200 liegt bei 8,55 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 9,25 USD liegt, was einer Abweichung von +8,19 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der GD50 beträgt 8,46 USD, was einer Abweichung von +9,34 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung und positive Bewertungen auf Basis des Relative Strength-Index und der technischen Analyse für die Pacific Alliance Bank-Aktie.