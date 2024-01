Pacific Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Pacific in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) wird die Aktie von Pacific als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,99, was einem Abstand von 55 Prozent zum Branchen-KGV von 15,4 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine positive Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator und zuletzt wurden hauptsächlich negative Meinungen zu Pacific in den sozialen Medien veröffentlicht. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt besonders mit den negativen Themen rund um die Aktie, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Pacific derzeit bei 9,99 USD verläuft, was zu einer positiven Einstufung führt. Der Aktienkurs ging mit 10,7 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +7,11 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie jedoch nur um +2,1 Prozent darüber, was ein neutrales Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine gute Gesamtbewertung.