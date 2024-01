Pacific Aktie: Das liegt auf Eis

Die Dividendenrendite von Pacific liegt derzeit bei 5,09 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt. Die "Handelsbanken"-Branche weist einen Wert von 138,98 auf, was zu einer Differenz von -133,89 Prozent zur Pacific-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger bei Pacific in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pacific liegt bei 7,05 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 15,6. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Pacific eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, weshalb hier eine neutrale Bewertung vorliegt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.