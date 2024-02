Pacific Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pacific liegt derzeit bei 7,72, was 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbankenbranche von 16 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, und sie erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Pacific derzeit einen Wert von 5,09 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur Branche Handelsbanken beträgt -133,93 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Pacific bei 10,59 USD liegt, was eine +5,06 Prozentige Entfernung vom GD200 (10,08 USD) darstellt. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, mit einem Kurs von 10,9 USD, weist hingegen auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand -2,84 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Pacific-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pacific-Aktie hat einen Wert von 30, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (55,13) eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Pacific.