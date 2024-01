Pacific Aktie: Reagiert die Aktie?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Pacific eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und drei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pacific-Aktie beträgt aktuell 71, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird hier ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Pacific bei 10,01 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 10,85 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,39 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage ergibt hingegen einen Abstand von +1,97 Prozent und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Pacific eine Gesamtnote von "Gut".

Die Anlegerstimmung wird also positiv bewertet, während die technische Analyse auf einige negative Aspekte hinweist. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft entwickeln werden.

