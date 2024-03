Pacific Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der 7-Tage-RSI für die Pacific-Aktie beträgt 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI von 54,55 ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Pacific nach RSI-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Pacific eine Rendite von 5,09 % auf, was 133,66 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pacific liegt momentan bei 7, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 34,27, was einer Unterbewertung um ca. 79 Prozent entspricht. Aus fundamentalen Kriterien ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Pacific.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Pacific führt.