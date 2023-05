Paccar: Potenzial von knapp 10%

Die Aktie von Paccar ist laut Analysten derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 74,17 EUR.

Dies entspricht einem Kurspotenzial von knapp 10%.

• Paccars jüngste Kursentwicklung: +1,76%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,14

Paccar verzeichnete gestern eine positive Kursentwicklung von +1,76%, was zu einem fünftägigen Plus in Höhe von insgesamt +2,30% führt.

Diese Entwicklung überrascht die Analysten jedoch nicht.

Zwei Experten sehen die Aktie als klaren Kauf an und weitere zwei haben eine eher optimistische Einschätzung mit einer “Kauf”-Empfehlung abgegeben. Die Mehrheit hält das Wertpapier jedoch für neutral (“halten”), während nur ein Experte einen Verkauf empfiehlt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,14.