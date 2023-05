Paccar: Potenzial für eine Kurssteigerung von 13,76% auf 75,91 EUR

Die Aktie von Paccar wird derzeit nach Ansicht von Analysten am Markt unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 75,91 EUR, was einem Potenzial für eine Steigerung um +13,76% entspricht.

• Paccar verzeichnete am 30.05.2023 einen Anstieg um +0,25%

• Guru-Rating bleibt bei 3,14

• Zwei Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf

Gestern legte die Aktie von Paccar an der Börse um +0,25% zu und erreichte in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +0,20%. Trotz eines neutralen Trends sind Bankanalysten optimistisch gestimmt und sehen ein Potential für Investoren.

Derzeit halten sich zwei Analysten mit einer Einschätzung als “starker Kauf” zurück. Weitere zwei Experten haben Vertrauen in das Unternehmen und bewerten es als “Kauf”. Eine neutrale Position beziehen insgesamt sechszehn Fachleute (“halten”)....