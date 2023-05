Paccar: Potenzial für eine Kurssteigerung von 11,28% auf 73,47 €

Die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers Paccar wurde von Analysten als unterbewertet eingestuft und hat Potenzial für eine Kurssteigerung.

• Am 05. Mai 2023 stieg der Wert um +2,39%

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 73,47 €

• Das Guru-Rating bleibt bei stabilen 3,24

Am gestrigen Tag konnte Paccar am Finanzmarkt mit einem Plus von +2,39% punkten. Eine Woche zuvor lag die Entwicklung jedoch bei -3,08%, was möglicherweise auf pessimistische Stimmungen im Markt zurückzuführen ist.

Das mittelfristige Ziel der Bankanalysten für den Aktienkurs liegt derzeit bei 73,47 €. Sollten sie Recht behalten würde dies einer Steigerung um +11,28% entsprechen.

Während drei Analysten die Aktie als starken Kauf beurteilen und fünf weitere das Rating “Kauf” vergeben haben sich vierzehn Experten zum Standpunkt “halten” positioniert. Nur ein einziger...