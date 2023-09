Paccar: Potenzial für Kurssteigerung auf 83,75 EUR

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von Paccar derzeit nicht adäquat bewertet und hat ein wahres Kursziel, das um +8,07% über dem aktuellen Wert liegt.

• Am 01.09.2023 legte Paccar um +1,49% zu.

• Das Kursziel für Paccar lautet 83,75 EUR.

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,14.

Am gestrigen Handelstag konnte Paccar am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +1,49 % verbuchen. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage – also einer vollständigen Woche – fielen allerdings mit einem Minus von -1.95 % eher negativ aus.

Obwohl einige Bankanalysten eine solche Entwicklung vorhergesehen hatten, ist ihre Stimmung dennoch deutlich positiv. Derzeit beträgt das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Paccar 83,75 EUR.

Im Durchschnitt sind Bankanalysten davon überzeugt, dass diese Aktie Investoren ein Potential...