Paccar: Potenzial für Kursanstieg um 5,52% auf 85,40 EUR

Die Aktie von Paccar ist laut Bankanalysten aktuell unterbewertet und bietet ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +5,52%. Das Kursziel liegt bei 85,40 EUR.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Anstieg um +0,61%, was sich mit einem Plus von +2,01% innerhalb der vergangenen fünf Handelstage fortsetzt. Die Analysten sind überwiegend optimistisch gestimmt und empfehlen den Kauf der Aktie.

Konkret sprechen sich drei Analysten für einen starken Kauf aus und ein weiterer sieht die Paccar als kaufenswert an. Eine neutrale Bewertung erhält das Unternehmen durch 15 Experten. Lediglich zwei Analysten raten zum Verkauf und einer geht sogar davon aus, dass eine sofortige Veräußerung notwendig sei.

Das Guru-Rating des Unternehmens bleibt unverändert bei 3,14.