Paccar: Kursziel von 86,00 EUR laut Analysten noch nicht erreicht

Die Aktie von Paccar wird aktuell als unterbewertet angesehen und hat ein mittelfristiges Kursziel von 86,00 EUR. Wenn die Bankanalysten Recht behalten, eröffnet sich Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +4,74%. Zwar sehen nicht alle Experten eine derart positive Entwicklung voraus, allerdings bleibt das Guru-Rating mit 3,14 stabil.

• Paccar: Am 05.10.2023 mit -0,57%

• Das Kursziel von Paccar liegt bei 86,00 EUR

• Anteil optimistischer Analysten: +18.18%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -0,57%, während sie in den vergangenen fünf Tagen insgesamt ein Plus von +1,36% verbuchen konnte – was auf eine relative Markt-Optimismus hindeutet.

Konkret empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie und einer ist positiv aber zurückhaltend eingestellt (Kauf-Rating). Der Großteil –15 Experten– rät dazu...