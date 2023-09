Paccar: Kursziel von 84,34 EUR - Analysten sehen Potenzial von +6,80%

Die Aktie des LKW-Herstellers Paccar hat in der vergangenen Handelswoche eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +1,76% verbucht. Insgesamt beträgt die Rendite der letzten fünf Handelstage +1,19%. Die Bankanalysten sind optimistisch gestimmt und sehen aktuell ein mittelfristiges Kursziel bei 84,34 EUR – ein Potenzial von +6,80%.

Von den insgesamt 21 analysierten Experten empfehlen drei den Kauf der Aktie als starkes Investment. Ein weiterer Analyst stuft das Wertpapier als kaufenswert ein. Der Großteil (15) gibt eine neutrale Bewertung ab und zwei Experten empfehlen einen Verkauf. Ein Experte hält sogar einen sofortigen Verkauf für angemessen.

Das “Guru-Rating” liegt unverändert bei 3,14.

Anmerkung: Diese Informationen dienen lediglich als Orientierungshilfe und stellen keine Anlageempfehlungen...